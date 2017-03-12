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Бобруйчанин: Лукашенко должен сказать: «Я ухожу»

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  • 12.03.2017, 13:31

Декрет – это мелочь, нужно кардинально менять власть.

Сайт Charter97.org ведет онлайн с акции в Бобруйске, один из участников акции поделился своими переживаниями:

Это хорошо, что люди пришли, но все эти декреты – мелочь. Нужно кардинально менять власть! Ситуация напоминает мультфильм «Простаквашино», где кот говорит: нужно нам корову купить, а собака отвечает – у нас денег нет. Кот говорит: деньги у нас есть, а вот мозгов нету. У нас есть трудолюбивый народ, работящий. Мы сами все сделаем, уберите руки от людей. Лукашенко нужно уйти, набраться смелости и сказать: «Я ухожу».


Мнение

Потому что баста
Потому что баста Ирина Халип
Отступление перед народом
Отступление перед народом Виталий Портников
Сдайте Путина!
Сдайте Путина! Олег Кашин
А судьи кто?
А судьи кто? Михаил Пастухов


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