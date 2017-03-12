Бобруйчанин: Лукашенко должен сказать: «Я ухожу» 3 12.03.2017, 13:31

Декрет – это мелочь, нужно кардинально менять власть.

Сайт Charter97.org ведет онлайн с акции в Бобруйске, один из участников акции поделился своими переживаниями:

Это хорошо, что люди пришли, но все эти декреты – мелочь. Нужно кардинально менять власть! Ситуация напоминает мультфильм «Простаквашино», где кот говорит: нужно нам корову купить, а собака отвечает – у нас денег нет. Кот говорит: деньги у нас есть, а вот мозгов нету. У нас есть трудолюбивый народ, работящий. Мы сами все сделаем, уберите руки от людей. Лукашенко нужно уйти, набраться смелости и сказать: «Я ухожу».