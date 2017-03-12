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В законопроекте о финансировании NASA прописан отказ от услуг РФ

  • 12.03.2017, 13:38

Обе палаты Конгресса приняли законопроект, который утверждает финансирование для NASA.

Об этом сообщает businessinsider.com.

Бюджет NASA в 2017 году равен $ 19,508 млрд. В прошлом году финансирование NASA составило $ 19,3 млрд или 0,5% федерального бюджета.

Бюджет сосредоточен исключительно на космических путешествиях и науке. Подробности о планах NASA по поводу земных исследований станут известны немного позже.

Документ содержит указание NASA составить дорожную карту доставки человека на Марс или вблизи его к 2033 году, а также продолжить работу над созданием Space Launch System (SLS) — сверхтяжелой ракеты-носителя для пилотируемых экспедиций за пределы околоземной орбиты — и космического аппарата нового поколения Orion, чтобы в конечном итоге начать полеты на Луну, Марс и т. д.

Как предполагается, беспилотный полёт SLS должен состояться в 2018 году.

Законопроект также содержит требование отказаться от услуг России по доставке американских астронавтов на Международную космическую станцию.

Следующий шаг — подписание законопроекта президентом Дональдом Трампом, который может в случае несогласия наложить вето на документ.


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