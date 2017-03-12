«Лукашенко стал палкой в колесах» 23 12.03.2017, 13:59

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Бобруйчанин обратился к главному тунеядцу страны.

Сайт Charter97.org ведет онлайн с акции в Бобруйске, один из участников в эмоциональной манере обратился к митингующим:

«У него кто-то постоянно виноват, то Запад, то еще кто-то. Держит нас за каких-то дурачков. Почему он занимается запугиванием своего народа? Мы преступники какие-то что-ли? Тебя народ к власти привел, так будь добр прислушиваться к нему. Выйди, чего ты боишься? Запрятался где-то в Дроздах. Столько охраны, столько денег уходит на нее. Никто не считает, сколько мы потеряли из-за санкций. Хотел показать, что его никто не нагнет. Получилось, что народ нагнулся. Зачем ты мне выдал паспорт? Там нет никаких прав. Набей мне на шею номер, как в концлагере! Я должен боятся кого-то постоянно, зачем? У нас аура плохая в этой стране, все ненавидят его! Мы никогда не сдвинемся с места, если будем боятся. Он постоянно оправдывался: мне палки в колеса ставят. Он сам стал палкой в колесах, он бревном в этих колесах стоит! Весь мир идет вперед, а мы топчимся на месте!»

Пламенную речь бобруйчанина прервала толпа, которая начала скандировать: «Лукашенко, уходи!»