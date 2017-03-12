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Павел Северинец: Теперь не только декрет, мы требуем свободных выборов!

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  • 12.03.2017, 14:02
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Павел Северинец

В Орше проходит митинг на площади перед гориспокомом.

Сайт Charter97.org ведет онлайн с акции в Орше. В акции участвует около 1000 человек.

Один из лидеров Белорусской Христианской демократии Павел Северинец сообщил, что власти задержали активиста с аппаратурой, но это не помешало акции.

«Теперь не только декрет, мы требуем свободных выборов! И прежде всего, чтобы этот режим — банкрот — просто ушел!

Есть Бог на свете и он видит, что если люди перестают бояться, Бог их слышит и помогает», - сказал Северинец.

Политик призвал потребовать немедленного освобождения задержанных активистов. Люди скандировали «Солидарность!», «Свободу», «Лукашенко в отставку!», «Долой холуев!».

Павел Северинец призвал оршанцев ехать на акции в Минск 15 и 25 марта. «Решаться все будет в столице!», - сказал политик.


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