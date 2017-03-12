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Белоруска не отдала ни одного гейма россиянке на турнире в Шеньчжене

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  • 12.03.2017, 14:12
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Вера Лапко победила Валерию Савиных и вышла во второй круг квалификации турнира в Китае.

Вера Лапко (293 ВТА) вышла во 2-й круг квалификации турнира в Шеньчжене (Китай, призовой фонд — $60,000), сообщает «Прессбол».

В первом раунде белоруска разгромила россиянку Валерию Савиных (361 ВТА), не отдав сопернице ни одного гейма — 6:0, 6:0.

Вера Лапко (293 ВТА, Беларусь) — Валерия Савиных (361 ВТА, Россия) — 6:0, 6:0


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