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Жительница Орши: Лукашенко себя исчерпал

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  • 12.03.2017, 15:30
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Фото: belsat.eu

Престарелый узурпатор должен уступить дорогу молодым.

Сайт Charter97.org  вел онлайн с акции в Орше, участница митинга рассказала журналистам о наболевшем:

- Людей сегодня могло быть больше. Насколько я знаю, многих заставили работать в субботу и воскресенье. Среди недели сидят без работы – а субботу и воскресенье сделали рабочими днями. А этот марш – последняя капля терпения белорусов. Мы со многими налогами согласились, много чего проглотили, но больше это не может продолжаться. Пусть Лукашенко уступит дорогу молодым, он себя исчерпал, пусть меняется власть. Ни один завод в Орше и районе нормально не функционирует. Куда он трудоустроит людей? Люди с высшим образованием пойдут подметать улицы? Где зарплата в 500 долларов, о которой он говорит. Нет ни зарплат, ни работы. Предприятия стоят.


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