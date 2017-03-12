Минск посетит государственный министр МИД ФРГ по делам Европы

Минск посетит государственный министр МИД ФРГ по делам Европы5
- 12.03.2017, 14:51
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Визит приурочен к 25-летию установления дипломатических отношений между Германией и Беларусью.
Михаэль Рот встретится с министром иностранных дел Беларуси, представителями гражданского общества и студентами.
Визит приурочен к 25-летию установления дипломатических отношений между Германией и Беларусью, сообщает пресс-служба немецкого внешнеполитического ведомства.
Немецкий министр примет участие в открытии передвижной выставки «Лагерь смерти Тростенец. История и память».
По информации Минского международного образовательного центра имени Йоханнеса Рау (IBB), выставка откроется 13 марта в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны.
14 марта в IBВ Рот и бывший премьер-министр федеральной земли Бранденбург Маттиас Платцек примут участие в дискуссии «25 лет общественных и дипломатических отношений между Беларусью и Германией: ретроспектива и перспектива».