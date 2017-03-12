Забывшая снять бигуди судья стала символом трудолюбия в Южной Корее 3 12.03.2017, 14:53

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Фото: Yao Qilin / Xinhua / Zumapress / Globallookpress.com

Председатель Конституционного суда Южной Кореи Ли Чон Ми стала символом трудолюбивой женщины в своей стране.

Она случайно пришла на работу с бигудями в волосах, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Associated Press.

54-летняя Ли забыла о двух розовых пластиковых приспособлениях для завивки волос, торопясь на работу. Она должна была огласить вердикт Конституционного суда, утвердившего решение парламента об импичменте президента Пак Кын Хе.

Как отмечается в материале информагентства, многие жители страны усмотрели в забытых бигудях не небрежность, а преданность своей работе, несмотря на то, что в массовой культуре Южной Кореи существует культ безупречной женской внешности.

Граждане также припомнили, как отстраненная от должности Пак Кын Хе в 2014 году пригласила в свою резиденцию парикмахера через несколько часов после крушения парома «Севоль». Выступая перед нацией с траурной речью, президент демонстрировала безупречную прическу.

Бигуди Ли Чон Ми стали самым актуальным запросом в популярном корейском поисковике (название сайта не уточняется).

Ранее сообщалось, что тысячи человек вышли на улицы Сеула для того, чтобы отпраздновать импичмент.

Причиной политического скандала, за которым последовало отстранение Пак Кын Хе от должности, стала гадалка и близкая подруга президента Чхве Сун Силь. Ее обвиняют в давлении на десятки крупнейших фирм с целью перечисления ими денег в два некоммерческих фонда. В деле фигурирует сумма в 77,4 миллиарда вон (65,6 миллиона долларов).