В Беларуси планируют ограничить продажу электронных сигарет 4 12.03.2017, 15:34

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Запрет на продажу электронных сигарет лицам, не достигшим 18 лет, планируется ввести в Беларуси.

Об этом сообщила БелТА заместитель главного врача Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Людмила Наройчик.

В Беларуси, как и во всем мире, отмечается рост использования электронных систем курения. В первую очередь это представляет угрозу для здоровья подрастающего поколения. Проектом обновленного декрета №28 предусматривается распространение на электронные системы курения и жидкости для них норм и правил, действующих в отношении оборота и потребления табачных изделий.

В частности, планируется запретить реализацию электронных сигарет гражданам, не достигшим 18 лет. Сейчас в стране не установлен возраст, с которого разрешена их продажа. Зачастую именно молодые люди приобретают электронные сигареты, в результате использования которых у них возникает никотиновая зависимость.

Планируемые меры позволят сократить потребление электронных сигарет подростками. Людмила Наройчик отметила, что в состав раствора для электронных сигарет, как правило, входит никотин. Конечно, его может и не быть, однако это невыгодно производителю. Именно это вещество вызывает у курящего зависимость, в результате чего человек продолжает курить, соответственно покупать электронные сигареты.

Исследования показали, что уже через 8 секунд после первой затяжки никотин попадает в мозг и только через 30 минут после прекращения курения его концентрация начинает снижаться. Это вещество способствует сужению кровеносных сосудов, особенно это опасно в возрасте 45-50 лет, когда увеличивается вероятность инсульта. Сосуды под воздействием никотина постепенно истончаются, что может привести к геморрагическому инсульту.

У курящих развивается атеросклероз сосудов нижних конечностей. Согласно последним научным исследованиям, никотин вызывает мутации клеток. Некоторые могут сказать, мол, всю жизнь курил и прожил долгую жизнь. Однако это не значит, что, например, дочь курящей женщины проживет такую же долгую жизнь. Мутации клеток передаются из поколения в поколение. Более того, с ростом использования электронных систем курения все чаще регистрируются случаи отравления никотином, потому что довольно сложно регулировать дозу его потребления.

Существующие фактические данные свидетельствуют о том, что аэрозоль, который продуцируется электронными сигаретами, не является всего лишь "водяным паром", как часто утверждается в процессе сбыта этих изделий, а создает серьезную угрозу для окружающих.

Жидкости для курения опасны тем, что в их составе наряду с пропиленгликолем, глицерином и водой, кроме никотина содержатся и другие токсичные вещества. Проведенное в университете имени В.И. Вернадского исследование доказало небезопасность использования электронных систем курения. Эксперимент проводился на лабораторных крысах в течение двух месяцев. Грызуны были поделены на две группы - одна дышала обычным воздухом, а вторая - паром из прибора наподобие электронных сигарет. У крыс из второй группы на 60-е сутки развивалась дыхательная недостаточность, появилась эмфизема легких.

"Электронные сигареты опасны тем, что аэрозоль, состоящий из множества мелкодисперсных частиц, которые проникают в легкие, нарушает их поверхность, легкие становятся более уязвимыми для разного рода микроорганизмов, плюс появляется вероятность развития эмфиземы легких", - сказала Людмила Наройчик.

Специалисты предупреждают, что ни в коем случае нельзя верить рекламе, которая утверждает, что благодаря электронным сигаретам можно избавиться от никотиновой зависимости. Нередко люди "подсаживаются" именно на электронные сигареты, содержащие никотин, а потом переходят на обычные сигареты или вовсе употребляют и первые, и вторые.

Сегодня продажа электронных систем курения, содержащих никотин, запрещена в 13 странах, в 59 странах регулируется их оборот. Запрет на рекламу, продвижение и спонсорство в отношении электронных сигарет введены в 39 странах, где проживает 31% мирового населения. Использование в общественных помещениях запрещено в 30 странах.