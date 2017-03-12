Пора выходить из тупика 15 Михаил Пастухов

12.03.2017, 15:38

28,210

Михаил Пастухов

В этой системе власти все связаны круговой порукой.

Как известно, 10 марта после мирной акции протеста «тунеядцев» в Молодечно неизвестными людьми с применением силы были похищены в общественном месте председатель ОГП Анатолий Лебедько, председатель движения «За свободу» Юрий Губаревич, сопредседатель БХД Виталий Рымашевский, лидер Христианского демократического движения Ольга Ковалькова, а также ряд активистов и журналистов, которые сопровождали лидеров оппозиции.

По словам Юрия Губаревича, на них напали крепкие мужчины, повалили на асфальт, забросили в подъехавший микроавтобус, положили лицом на пол, сели на плечи и поехали. Он слышал как Лебедько, который лежал впереди, громко кричал, чтобы ему не ломали руки.

Анатолий Лебедько успел выложить в фейсбук факт задержания. На видео видны только отдельные фрагменты, но сохранилась запись его разговора с неизвестными. Они отказались представляться, не разъяснили, почему их задержали и куда везут.

Потом выяснилось, что их привезли в здание РОВД Молодечно и поместили в клетки, хотя никаких правонарушений задержанные не совершали.

Виталий Рымашевский также передал краткую информацию в фейсбук: «Сижу в железной клетке в суде в 11 часов ночи. Это какая-то тройка НКВД, без адвокатов и без свидетелей. Все темное любит темноту».

В данном случае процесс нападения на политиков и их похищение не остались тайной. Уже в 23 часа в здание милиции прибыли депутат «палаты представителей» Анна Канопацкая с ногой в гипсе, жена Лебедько Светлана, сподвижник по партии Антонина Ковалева и сопредседатель БХД Павел Северинец. Правда, попасть в здание РОВД оказалось непросто, а внутри здания «спасателей» ждала высокая металлическая решетка (От кого милиция прячется? Что это за зверинец? – Авт.). Канопацкой так и не удалось призвать «людей в форме» к порядку и увидеться с задержанными. Видимо, не та власть.

А на утро помятых и измученных политиков судили … «за организацию или участие в несанкционированном массовом мероприятии» (ст.23.34 КоАП). Стало известно, что Юрий Губаревич активно пытался добиться справедливости: заявлял ходатайства, требовал адвоката, изучал написанные за ночь листки «дела». Все бесполезно. Итог – 15 суток ареста. Другим «похищенным» суд дал столько же суток ареста. Правда, Ольге Ковальковой как женщине «повезло» - дали всего 7 суток.

Судебным репрессиям подверглись и иные участки акции, в том числе активист ОГП Денис Красочка, председатель Минской областной организации БСДП Александр Абрамович (судьи «выписали» им по 50 базовых величин).

Мнение юриста

Посмотрим на эту картинку сюрреализма со стороны и оценим действия неизвестных, напавших на политиков, с позиции Уголовного кодекса образца 1999 года. Вот что получается (в порядке очередности статей УК):

1) «Похищение человека» (ст.182, ч.2);

2) «Незаконное лишение свободы» (ст.183, ч.2);

3) «Принуждение» (ст.185);

4) «Создание преступной организации или участие в ней (ст.185, ч.1, 2. 3);

5) «Бандитизм» (ст.285, ч.1, 2, 3);

6) «Создание незаконного формирования» (ст.287);

7) «Принуждение лица к участию в преступной деятельности» (ст.288);

8) «Терроризм» (ст.289, ч.1, 2, 3);

9) «Угроза совершения акта терроризма» (ст.290, ч.1, 2);

10) «Захват заложника» (ст.291, ч.1, 2. 3).

По каждой из указанных статей «светит» от 5 до 15 лет. Хватит на всю группу неизвестных налетчиков и еще останется тем, кто их направил в Молодечно для выполнения особо важного задания.

По сути дела, мы имеем дело с бандформированиями, которые действуют под прикрытием власти. Они брутально захватывают граждан, «сдают» их в милицию. Там их «оформляют» как правонарушителей и потом везут в суд. С собой они «прихватывают» так называемых свидетелей. И что удивительно, судьи их судят, не вникая в обстоятельства дела. Причем, судят так, как заранее определено кем-то со стороны.

Очевидно, что это – «заказное» правосудие. На этот счет имеется статья 390 УК «Вмешательство в разрешение судебных дел» (до пяти лет лишения свободы) и статья 392 УК «Вынесение заведомо неправосудного приговора или иного судебного решения» (до трех лет лишения свободы).

Однако все сходит с рук тем, кто откровенно совершает преступления. В этой системе власти все связаны круговой порукой. По сути, это – узаконенный беспредел. Для достижения своих целей власть разрешает совершение преступлений против неугодных ей людей. Если «неизвестным людям» дается задание похитить среди бела дня политиков, а потом – их ни за что осудить, то нельзя исключить дачу и более «деликатных заданий».

Получается, что мы все оказались заложниками действующей группы власти. С помощью вооруженных людей она наводит порядок на своей территории, проводит селекцию населения, разделяет его по группам, заставляет выполнять свои указания. В этой связи я согласен с откровенным суждением бывшего депутата «палаты представителей» Сергея Скребца, который познал на себе «любовь» власти и прошел через тюремные университеты, о том, что сейчас наша страна превратилась в ГУЛАГ.

Что делать?

Да, мы оказались в очень плохой ситуации. Можно говорить о возрождении рабства или крепостной зависимости, о временах опричнины или сталинщины. А.Лебедько в своем отклике на задержание написал: «1937 год с технологиями 2017 года».

Очевидно, что надо как-то выходить из этого тупика на столбовую дорогу, где просторно, радостно и видны перспективы. Ведь так живут все страны Европы. Мы можем жить не хуже. Для этого нам нужны свободные выборы или всебелорусское собрание достойных людей, которые должны принять решение о нашем пути.

В завершении свидетельствую свое уважение и сочувствие к находящимся в неволе Анатолию Лебедько, Юрию Губаревичу, Виталию Ромашевскому, Ольге Ковальковой и другим героям нашего времени.

Михаил Пастухов, специально для Charter97.org