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Как минское «Динамо» с болельщиками закрывало сезон

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  • 12.03.2017, 16:14
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Фото: tut.by

«Зубры» попрощались с фанатами до августа.

Минское «Динамо» провело один из лучших сезонов в своей кахаэловской истории. Регулярный чемпионат и вовсе получился лучшим. А вот плей-офф, конечно, подкачал. Но, несмотря на это, на традиционную встречу с болельщиками после сезона пришло много болельщиков команды, пишет tribuna.by.

Хоккеисты «Динамо» порадовали зрителей мастер-шоу – почти таким, которое мы видим на лучших Матчах звезд.

Фото: hcdinamo.by

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