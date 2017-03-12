Как минское «Динамо» с болельщиками закрывало сезон 2 12.03.2017, 16:14

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Фото: tut.by

«Зубры» попрощались с фанатами до августа.

Минское «Динамо» провело один из лучших сезонов в своей кахаэловской истории. Регулярный чемпионат и вовсе получился лучшим. А вот плей-офф, конечно, подкачал. Но, несмотря на это, на традиционную встречу с болельщиками после сезона пришло много болельщиков команды, пишет tribuna.by.

Хоккеисты «Динамо» порадовали зрителей мастер-шоу – почти таким, которое мы видим на лучших Матчах звезд.