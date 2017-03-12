В Мозыре на домах появились портреты кающихся Щеткиной и Мясниковича

В Мозыре на домах появились портреты кающихся Щеткиной и Мясниковича18
- 12.03.2017, 16:04
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Портреты с «покаянием чиновников в грехах» появились около рынка «Истпал».
Утром 12 марта в Мозыре около рынка «Истпал» появилось граффити со Щеткиной и Мясниковичем.
Информацию опубликовали в сообществе «Мозырь».
— Это я придумала налог на безработицу, — такая надпись сопровождает фотографию министра труда Марианны Щеткиной.
— Это я повысил коммуналку, а зарплаты нет, — гласит с изображения бывший премьер-министр Михаил Мясникович.