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В Мозыре на домах появились портреты кающихся Щеткиной и Мясниковича

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  • 12.03.2017, 16:04
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Фото: соцсети

Портреты с «покаянием чиновников в грехах» появились около рынка «Истпал».

Утром 12 марта в Мозыре около рынка «Истпал» появилось граффити со Щеткиной и Мясниковичем.

Информацию опубликовали в сообществе «Мозырь».

— Это я придумала налог на безработицу, — такая надпись сопровождает фотографию министра труда Марианны Щеткиной.

Фото: соцсети

— Это я повысил коммуналку, а зарплаты нет, — гласит с изображения бывший премьер-министр Михаил Мясникович.

Фото: соцсети

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