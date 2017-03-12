В России горит химический завод 11 12.03.2017, 16:12

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На химическом заводе «Куйбышевазот» в Тольятти произошел крупный пожар.

Видео, на котором запечатлено происшествие, опубликовано в YouTube, передает NewsOboz.org.

В одном из цехов предприятия загорелись две установки по переработке и окислению циклогексана. Сообщается, что очаг возгорания распространился на площади 500 квадратных метров.

К тушению пожара готовы привлечь пожарный поезд и два вертолета. По предварительным данным, пострадавших в результате происшествия нет.

«Куйбышевазот» - крупнейшее в Тольятти химпредприятие, на котором среди прочего производят аммиак и азотные удобрения.