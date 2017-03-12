Премьер Нидерландов удивлен действиями Турции 1 12.03.2017, 16:38

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Фото с сайта rbc.ua

Политик призывает к деэскалации конфликта.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте назвал странными действия турецкого правительства и заявил, что необходимо сделать все необходимое для деэскалации напряженности между двумя странами, пишет rbc.ua.

"Я словно оказался в каком-то неправильном кино. Я никогда не был в такой ситуации, но мы хотим быть самой мудрой из сторон", - сказал он, добавив, что сделает все возможное, чтобы разрядить ситуацию. Рютте рассказал, что вчера он восемь раз звонил своему турецкому коллеге Бинали Йилдырыму, последний раз около двух часов ночи, когда проходили ночные столкновения в Роттердаме. По словам главы голландского правительства, угрозы санкций со стороны Турции бессодержательные и его правительство не поддается шантажу.

Визит министра по делам семьи и соцполитики, которую впоследствии выдворили из страны, он назвал неприемлемым. "Она была нежеланным гостем здесь", - сказал Рютте, добавив, что министр попыталась использовать сложные маневры отвлечения, чтобы избежать полиции. Как утверждает премьер, он имел полное право отказать в визите министру. Министры, по его словам, не имеют никакого иммунитета, как утверждает турецкое правительство. Рютте назвал ночные беспорядки в Роттердаме вокруг возвращения турецкого министра абсолютно неприемлемыми. Он также выразил уважение действиям полиции в Роттердаме, а также похвалил мэра города. Напомним, ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу допустил, что Турция может обжаловать действия Нидерландов в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).