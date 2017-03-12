«Пока мы не проснемся – ничего не будет» 5 12.03.2017, 17:02

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Жители Рогачева призывают к решительным действиям.

Несколько сотен рогачевцев собрались в центре города, сайт Charter97.org ведет онлайн трансляцию. Один из жителей близлежайшей деревни, приехавший на митинг, раскритиковал действия властей:

- Это пятилетка станет похоронами правительства. Как в СССР, старики собрались и командуют. Cтанки 1936 года на заводах – а они о модернизации говорят. 23 года мы живем сказками. Надо же проснутся, выдать им по 2 миллиона – пусть попробуют прожить. Они нас за баранов считают. И пока мы не проснемся – ничего не будет. Сами себе медальки вешают, герой Беларуси Прокопович, Мясникович. Там же одни старики, молодежи нету.

Нужны реформы, молодежи давать дорогу. А пока будем спать – будем так жить. Кто этих депутатов выбирал? Что они делают для народа? Вот у нас в деревне, детской площадки нету, дороги нету. И не стоит нарекать на местные власти. Если командир воинского подразделения положит солдат – он отвечает перед трибуналом. А наш «всенородноизбранный президент» в облаках витает.