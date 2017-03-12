Азаренко официально представила нового тренера11
- 12.03.2017, 17:04
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Новый специалист был наставником пятикратной победительницы турниров серии «Большого шлема» Марии Шараповой.
Экс-первая ракетка мира белоруска Виктория Азаренко официально представила нового тренера, которым стал американец Майкл Джойс.
Этот специалист с 2005 по 2011 год был наставником пятикратной победительницы турниров серии «Большого шлема» россиянки с белорусскими корнями Марии Шараповой.
«Привет, ребята! Я бы хотела официально поприветствовать моего нового тренера Майкла Джойса! Я очень рада нашему сотрудничеству!», — написала Азаренко в твиттере.