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Азаренко официально представила нового тренера

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  • 12.03.2017, 17:04
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Новый специалист был наставником пятикратной победительницы турниров серии «Большого шлема» Марии Шараповой.

Экс-первая ракетка мира белоруска Виктория Азаренко официально представила нового тренера, которым стал американец Майкл Джойс.

Этот специалист с 2005 по 2011 год был наставником пятикратной победительницы турниров серии «Большого шлема» россиянки с белорусскими корнями Марии Шараповой.

«Привет, ребята! Я бы хотела официально поприветствовать моего нового тренера Майкла Джойса! Я очень рада нашему сотрудничеству!», — написала Азаренко в твиттере.


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