Пенсионер из Рогачева: Стыдно кому сказать, какая у нас пенсия 12 12.03.2017, 17:19

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Доведенный до отчаяния народ выходит на улицы.

Несколько сотен рогачевцев собрались в центре города, сайт Charter97.org ведет онлайн трансляцию. Бывший преподаватель рогачевского колледжа рассказал о своей жизни на пенсии:

- Мы за свою жизнь, заслужили достойную пенсию, а нам стыдно кому сказать, какая у нас пенсия. Я 40 лет проработал преподавателем в колледже. Думал, хоть книгу себе с пенсии куплю. А вы посмотрите какие цены на книги. Мне вот кроме книги ничего не нужно – а не могу ее купить. Я молчу уже про лекарства, которые в нашем возрасте нужны. Говорят, что медецина бесплатная – а вы зайдите в аптеку. А ведь если не купишь лекарства – ноги протянешь. Мы и детей своих содержим, вместо того, как он говорит, чтобы дети родителей содержали. А молодежь, ведь они жить начинают. Вот девочка закончит учебу, ей нужно и обувь купить современную, платьице. Может она за свою зарплату себе позволить это? А дети пойдут, извините меня, памперсы одни скольо стоят?