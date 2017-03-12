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Врачи назвали продукты с бесконечным сроком годности

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  • 12.03.2017, 17:42
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Эксперты рассказали, какая еда может стать «стратегическим запасом», поскольку совершенно не испортится со временем.

Даже если на этикетке этих продуктов питания и указан срок годности, они могут храниться и быть пригодными к употреблению практически бесконечно, собщает healthyliving.com.

Эксперты рассказали, какая еда может стать «стратегическим запасом», поскольку совершенно не испортится со временем.

О том, какие продукты при условии правильного хранения не потеряют своего качества и будут питательны практически всегда, научные работники сообщили в публикации издания Huffington Post. В частности, по их словам, к «вечным» продуктам относятся мед и рис. В то же время специалисты оговариваются, что для этого должно соблюдаться одно важное правило – правильно подобранная тара для хранения

Натуральный экстракт ванили, отмечают медработники, может благоухать долгие годы – в отличие от искусственного. Также не имеют срока давности в неповрежденной упаковке кухонная и морская соль, кукурузный крахмал.

Важно следить за тем, чтобы хранящиеся продукты не подвергались затхлости и не были доступны вредителям, указывают эксперты. Этого можно добиться, если хранить продукты в сухом, защищенном как от сильного солнца, так и от влаги месте в герметичных емкостях.

При соблюдении данного условия стратегическим запасом на многие годы может стать сахар и крепкий алкоголь, подсказали ученые.

Помимо этого, практически до бесконечности способны храниться бобы (не консервированные), растворимый кофе и соевый соус. «Своей питательной ценности они не потеряют», - уверяют врачи.


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