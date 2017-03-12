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Жительница Рогачева: Работы нет, а в садик еще поборы нужно нести

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  • 12.03.2017, 17:51

Рогачевцы возмущены повальной безработицей.

Рогачевцев вышли на митинг в центре города, сайт Charter97.org ведет онлайн трансляцию. Участница митинга поделилась своими переживаниями:

- У меня муж без работы сидит, трое маленьких детей. Жилье нам не предаставляют. Муж не может обеспечить семью, обеспечить своих детей. Он ездит работать в Россию, чтобы его семья не голодала. Для того, чтобы в садик сдать поборы, чтобы в школу занести поборы. Чтобы косо люди не смотрели. Мне сейчас выходить с декретного отпуска и идти на работу? Куда мне выходить? Поехать в Россию, бросить детей самих? А что делать?


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