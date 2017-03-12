Как белорус в одиночку побывал в самых необычных уголках Ирана и Пакистана 12.03.2017, 18:08

Фото: Леонид Пашковский

Леонид Пашковский снял мини-сериал о своих захватывающих путешествиях.

Год назад Леонид Пашковский, журналист и рекламщик из Минска, собрал рюкзак и в одиночку поехал в Иран и Пакистан, чтобы осуществить давнюю мечту — снять программу о путешествиях. В середине февраля он опубликовал первую серию мини-сериала на YouTube, в понедельник, 13 марта, выходит третья часть фильма. Леонид рассказал lenta.ru о своей поездке по Пакистану, постоянных опасностях и желании вернуться обратно домой.

Итогом поездки стала программа «Хочу домой» — документальный мини-сериал о путешествиях не в то место и не в то время. В самые неблагоприятные для жизни места планеты, где страшно, опасно, плохо и неуютно, но где тоже живут люди.

«Мне на тот момент было 27 лет. Я, конечно, не рок-музыкант, но всю дорогу меня не покидал суеверный страх случайно вступить в "Клуб 27", потому что места, куда я забрался, очень к этому располагали», — рассказывает Леонид.

Ради фильма о народах, до сих пор ведущих очень традиционный образ жизни, путешественник действительно посещал регионы, которые чаще всего упоминаются в новостях о взрывах, похищениях и атаках террористов. Однако, как говорит Леонид, он стремился опровергнуть стереотипы о странах, считающихся самыми опасными на планете.

В пакистанской провинции Белуджистан, где еще недавно теракты случались почти каждую неделю, путешественник вместе с афганскими беженцами сутки провел в пункте содержания нелегалов.

«Сразу после перехода пакистанской границы вооруженные люди в гражданском посадили меня на мотоцикл и куда-то повезли, ничего не объясняя. Мой план добраться до столицы провинции — Кветты — на автобусе не сработал», — говорит Пашковский.

Он оказался за бронированными воротами и колючей проволокой. По периметру располагались камеры с лежащими на голом полу людьми, а посреди двора, также на полу, спали люди с оружием. «Один из них проснулся, почистил зубы пальцем и водой из лужи, а после поднял пыльный флаг Пакистана и налил мне чаю», — вспоминает Леонид.

Позже, когда туда же привезли еще двух путешественников из Литвы, удалось выяснить, что все это делается ради их собственной безопасности. Белуджистан — самый нестабильный район страны, иностранцев нередко похищают, поэтому всех туристов сопровождает вооруженная охрана. Хотя и это не всегда помогает: в 2013-м двух чешских девушек похитили прямо на дороге вместе с охранниками. Освободили только через два года.

В тот день, когда Пашковского везли через пустыню на мотоцикле, в одном из соседних городов боевики забрали всех пассажиров междугороднего автобуса.

«Но тогда мы еще ничего об этом не знали и поэтому просто веселились. Охранники курили гашиш, периодически предлагая его нам, пели песни, фотогенично трясли автоматами и делились планами взять себе по второй жене», — рассказывает Леонид.

Фото: Леонид Пашковский

Ехали в открытых пикапах. Каждые 30 километров — КПП, напоминающие глиняные сарайчики для кур. Паспортные данные незадачливых туристов переписывали в ветхие тетради и отдавали очередной команде охранников, которой предстояло сопровождать Пашковского с приятелями до следующего КПП.

За два дня сменили порядка 15 машин, а по самой Кветте Леонида и его новых друзей везли уже в армейском броневике с включенными сиренами и конвоем вооруженных мотоциклистов.

«Все это было настолько чересчур, что казалось эффектным туристическим шоу до тех пор, пока мы не вышли в интернет и не прочитали свежие новости о похищениях», — говорит Пашковский.

Фото: Леонид Пашковский

Литовцы решили не задерживаться в Пакистане и уехали прямиком в Индию, а белорус продолжил свое путешествие по стране.

Желание Леонида показать миру, что Пакистан вовсе не так страшен, как его описывают СМИ, каждый день сталкивалось с препятствиями. В Карачи его в очередной раз позвали попить чаю незнакомцы с улицы: телевизор за завтраком показывал прямой эфир с места, где боевики только что расстреляли джип с солдатами. Это произошло в нескольких кварталах от дома, куда его пригласили.

В поезде по пути в Пешавар Леонид узнал, что в другой части страны точно такой же состав на днях сошел с рельсов, в крушении погибли десятки людей.

В самом же Пешаваре его просто не выпускали на улицу. «Человек, работающий на ООН, который должен был стать моим проводником и главным источником информации в этом городе, буквально запер меня в своем доме, точнее, небольшой глиняной комнатке, где не было ничего, кроме матраса. Он не выпускал меня никуда и наотрез отказывался говорить на камеру», — рассказывает Пашковский.

В Пакистане, по словам путешественника, вообще было очень сложно снимать: обычно, увидев камеру, люди сразу замолкали, полиция и военные постоянно проверяли флешки. Приходилось снимать исподтишка или тайком записывать разговоры на диктофон.

Во время одного из таких разговоров пешаварский провожатый Леонида дал пощупать осколок в своей руке и рассказал, что сам одна и рассказал, что сам однажды пострадал от теракта. Его друг погиб, а он теперь не выходит из дома никуда, кроме как на работу, которая находится в пяти минутах ходьбы. Единственным безопасным местом в городе он считает кампус местного университета, заместителя ректора которого, к слову, тоже несколько лет назад похитили боевики.

Леониду все же удалось вырваться из очередного заточения. Он поселился у члена совета старейшин местной общины пуштунов. Этот народ, живущий на северо-западе Пакистана и в Афганистане, славится своей воинственностью, непокорностью и очень строгим соблюдением законов шариата. Именно среди них и на их землях, в так называемой зоне племен на территории Пакистана, до сих пор базируется «Талибан» (запрещен в РФ). Юрисдикция государственных судов не распространяется на этот район, пуштуны признают только советы своих старейшин.

Фото: Леонид ПашковскийФото: Леонид Пашковский

Леонид был свидетелем одного из таких советов. Решалась судьба молодого мужчины и его коллеги — замужней женщины. Родственники мужа обвинили ее в неверности из-за дружеской переписки в мессенджере. Дело удалось уладить полюбовно: виновники просто пообещали больше никогда не общаться.

Там, по словам Пашковского, вообще очень строгие правила: женщины обязаны носить бурку, которая закрывает все тело, включая глаза, гость-мужчина не может находиться с женщиной под одной крышей. Поэтому Леонид ночевал в специальном гостевом доме: глиняном сарае с крысами.

Несмотря на все опасности, он восхищен этой страной и ее гражданами. Отзывается о них как о невероятно искренних, честных, гостеприимных и открытых людях.

«Пешаварский студент, пуштун, резко прервал нашу прогулку, чтобы пойти в комнату и совершить намаз. А сразу же как закончил, начал рассказывать мне, какие порносайты посещает. В Карачи мальчик лет десяти в мусульманской одежде подошел ко мне на улице, спросил, христианин ли я, и сразу же убежал. Через пять минут догнал меня и подарил кулон с девой Марией. Такие маленькие, но очень красноречивые истории, мне кажется, точно описывают характер Пакистана», — говорит Пашковский.