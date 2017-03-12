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Испанцы вышли на протесты против корриды

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  • 12.03.2017, 18:21
Фото: espanarusa.com

Участники акции назвали корриду не культурным достоянием Испании, а культурным балластом.

Десятки противников корриды вышли в эту субботу к зданию Городской ратуши Валенсии с требованием проведения праздника Фальяс «без крови» (#FallasSinSangre). Протестующие, облаченные в траурные одежды и без обуви, держали плакаты и цветы в знак символических похорон быков, которые будут убиты на площади во время ежегодного валенскийского праздника Фальяс, проводящегося с 15 по 19 марта, отмечает Испания по-русски.

Акция была подготовлена валенсийским отделением защитников животных Anima Naturales и Фондом Alma Animal. По словам представителя Anima Naturales, Кармен Моль, собравшиеся перед зданием Ратуши выступают за полный запрет убийства быков во время праздника, а не традиционное извинение за участь быков.

К акции также присоединилась член Городского совета Глория Тельо, как и все собравшиеся надевшая черную футболку Anima Naturales и державшая над собой плакат с черным крестом и призывом #ФальясБезКрови.

Участники акции назвали корриду не культурным достоянием Испании, а культурным балластом, мешающим ей считаться по-настоящему прогрессивной и терпимой ко всем живым существам страной.


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