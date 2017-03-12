Балтийская лига: Минский СКА вышел в «финал четырех» 12.03.2017, 18:30

СКА уверенно победил латвийский «Добеле».

Минский СКА уверенно обыграл «Добеле» в ответной четвертьфинальной встрече (39:24) и вышел в «финал четырех» Балтийской лиги, передает «Прессбол».

Самым результативным в составе армейцев стал разыгрывающий Александр Подшивалов, забросивший семь мячей.

СКА — Добеле — 39:24 (18:9)

СКА: Подшивалов (7), Поцыкайлик (6), Вайлупов (5), Шинкель (5), Алехин (5), Гирик (2), Гайдученко (2), Бохан (2), Бровко (2), Карвацкий (1), Сончик (1), Жила (1).

Первый матч — 34:25