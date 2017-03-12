В водах Днепра обнаружили крабов-мигрантов из Китая 3 12.03.2017, 19:09

Кроме того, в реке также появились голландские крабы и плотоядные пираньи.

Ученые Днепропетровского госуниверситета в аграрно-экономической сфере нашли в украинском Днепре мохнаторуких крабов, которым удалось мигрировать сюда из Китая, сообщает РБК-Украина.

В последнее время в воды Днепра посредством плавательных средств и миграций попадают необычные водные обитатели. Также ученые сообщают, что помимо мохнаторуких крабов из Китая к нам подселились голландские крабы и даже плотоядные пираньи.

Китайский мохнаторукий краб обитает в воде на глубине до 10—15 м. Размер панциря — в среднем 7 см, размах ног — до 20 см. Питается остатками рыб, моллюсков и водной растительности. Одинаково комфортно чувствует себя как в морской, так и в пресной воде. В Китае мясо этого краба считается деликатесом.