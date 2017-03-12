BBC: На всех акциях белорусы требуют проведения честных выборов 13 12.03.2017, 19:36

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Фото: nn.by

Тысячи человек вышли на протестные Марши в ряде городов Беларуси.

В воскресенье в белорусских городах прошли новые массовые акции против так называемого «налога на тунеядство». Акции состоялись в Бобруйске, Орше и Бресте.

В Орше протестующие у здания местной администрации скандировали «Долой холуев!» и «Лукашенко в отставку». В Бресте вторые выходные подряд люди идут по центру города, выражая недовольство политикой белорусских властей.

Во второй половине дня протестная акция прошла в Рогачеве.

Участники протестов критикуют экономическую политику властей - низкие зарплаты, отсутствие рабочих мест, введение новых налогов и сборов при обнищании населения.

Практически на всех акциях люди требуют проведения честных выборов и призывают Лукашенко уйти в отставку, передает ВВС.

Представителям местных органов власти, попытавшимся по указанию Лукашенко выйти к народу на площади, не удалось наладить диалог с митингующими: люди встречают их свистом и криками «Ганьба!» (Позор).

Воскресные митинги и шествия, как и акция в субботу в Пинске - городе в глубине белорусского Полесья - проходят в основном стихийно.