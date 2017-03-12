Премьер Нидерландов потребовал от Турции извинений 3 12.03.2017, 19:51

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Фото: dpa

Марк Рютте заявил, что Анкаре необходимо извиниться за сравнения голландцев с фашистами.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте потребовал от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана извинений за недавние высказывания.

«Турция должна извиниться за сравнение голландцев с нацистами», - заявил Рютте в воскресенье, 12 марта. Слова турецкого президента являются неприемлемыми и не способствуют деэскалации конфликта, полагает Рютте. Он также указал, что если Турция продолжит «в том же духе», Нидерланды будут вынуждены задуматься об ответных мерах, передает dw.com.

Накануне, 11 марта, Эрдоган назвал нидерландские власти «фашистами», поскольку министру иностранных дел Турции Мевлюту Чавушоглу был запрещен въезд в страну. Уже на следующий день турецкий президент заявил, что Нидерланды действуют «как банановая республика», и предложил международным организациям ввести санкции против правительства в Гааге. Чавушоглу, будучи во Франции, назвал Нидерланды «столицей фашизма».

16 апреля в Турции пройдет референдум об изменении конституции с целью перехода от парламентской к президентской республике. Немецкие города Кельн, Гаггенау и Фрехен, а вслед за ними - Гамбург, Роттердам и Цюрих отказались предоставить площадки для агитации турецким министрам. Во Франции выступления Чавушоглу запрещать не стали.