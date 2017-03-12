Пять технологических трендов, которые изменят мир в этом году 8 12.03.2017, 20:20

10,667

От 2017 года стоит ожидать важных перемен.

Вряд ли вы будете скучать по 2016 году. Слишком трудным он был и слишком много дурных новостей принес. Тем не менее, нельзя отрицать, что в прошлом году мы стали свидетелями нескольких существенных изменений на технологическом горизонте. Во-первых, именно в 2016 году с триумфом вернулась виртуальная реальность. Во-вторых, виртуальные ассистенты начали переселяться из смартфонов в дома пользователей. Наконец, технологии умного дома по-настоящему расцвели именно в 2016.

От 2017 тоже стоит ожидать важных перемен. Igate.com представляет пять трендов, которые существенно изменят мир технологий к концу этого года.

Интернет вещей

Проект умного дома от Honda

Многие эксперты ожидали, что интернет вещей совершит прорыв в 2016. Не совершил. Отчасти из-за проблем с совместимостью и централизацией.

Все существующие на данный момент устройства умного дома рассчитаны на подключение к некоему центральному устройству, умному хабу. Несколько лет назад такая модель казалось идеальной, но сегодня ее ставят под сомнение. Дело в том, что не все смарт-хабы на рынке совместимы со всеми смарт-устройствами. Например, лампочки Philips Hue отказываются работать с хабом Iris от Lowe. Кроме того, стоит хабу выйти из строя, как умный дом летит ко всем чертям целиком.

Разработчики учли все эти недостатки. Сейчас они занимаются разработкой иных моделей. Предполагается создавать умные устройства, которые будут подключаться друг к другу, создавая гибкую сеть. Стандартным подключением, вероятно, останется Wi-Fi. Но также возможно, что благодаря чипу W1 от Apple на передний план выйдет Bluetooth.

В общем, к концу года интернет вещей имеет реальный шанс стать мейнстримом.

Искусственный интеллект и автоматизация повсюду

В динамике Google Home живет искусственный интеллект

Автоматизация - явление не новое, но в 2017 году она выйдет на новый уровень. Чат-боты и искусственный интеллект практически полностью вытеснят человека из сферы быстрого онлайн-обслуживания.

Все больше рабочих мест также будет автоматизировано. Искусственный интеллект научится обслуживать клиентов в заведениях фастфуда. Начнут набирать популярность автоматические киоски и автоматизированные кафе. Уже в конце прошлого года мы стали свидетелями запуска первого автоматизированного продуктового магазина. К концу 2017 таких заведений станет намного больше.

Популярная синтетическая еда

Мясо в этом гамбургере искусственное

Технологические эксперты все чаще задумываются о проблеме мирового продуктового кризиса. По их мнению, решением может стать синтетическая еда. Яркий пример такого решения - растворимый порошок сойлент, содержащий в себе все необходимые питательные вещества в оптимальных пропорциях. Экспериментаторы из Кремниевой долины питались исключительно сойлентом в течение нескольких месяцев, при этом их здоровье ничуть не ухудшилось.

К сожалению, в прошлом году компания Soylent столкнулась с проблемой - новый состав ее порошка стал вызывать у людей тошноту. Тем не менее, по словам экспертов, эта проблема решаема.

Еще один хороший пример - компания Beyond Meat, которая пытается создать синтетический аналог мяса, ни вкусом, ни текстурой неотличимый от мяса натурального.

В общем, мир технологий всерьез занялся разработкой нового рациона для человечества. В 2017 году мы увидим, как новые необычные синтетические продукты набирают популярность.

Размытие границ между физическим и цифровым миром

Pokemon Go - хит 2016. Но никогда не играйте в него за рулём!

Виртуальная реальность - отличная игрушка для геймера, но вы не можете путешествовать по миру в шлеме. Другое дело - гарнитура дополненной реальности Google Glass. Но, как мы знаем, этот продукт так и не стал коммерчески успешным.

Зато в прошлом году мы стали свидетелями невероятного успеха игрового проекта Pokemon Go. Как показывает практика, дополненная реальность отлично сочетается со смартфонами. Именно в этом направлении будут развиваться технологии в 2017 году. Мы увидим массу игр, приложений и сервисов, ориентированных на взаимодействие с цифровым слоем реальности при помощи смартфона. Границы между реальным миром и миром цифровым станут кк никогда размытыми.

3D-печать для всех

Компактный 3D-принтер от компании Monoprice

3D-принтеры существуют уже почти десять лет, но лишь сейчас они становятся по-настоящему доступными для простого пользователя. Еще пару лет назад самый дешевый 3D-принтер стоил около $1000, и при этом его нужно было заказывать в виде отдельного набора запчастей и собирать самостоятельно.

Сегодня достойный домашний 3D-принтер можно купить за $200-300. А в этом году мы увидим еще более дешевые модели. К примеру, 101Hero за $99 или PocketMaker 3D за $149.

К концу года 3D-печать перестанет быть нишевым гиковским увлечением и наконец-то станет чем-то по-настоящему массовым и доступным.