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США готовы начать пересмотр условий членства в НАФТА

  • 12.03.2017, 20:48
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США планируют начать формальные переговоры с Канадой и Мексикой о пересмотре условий существования зоны свободной торговли.

В ближайшие месяцы США планируют начать формальные переговоры с Канадой и Мексикой о пересмотре условий существования зоны свободной торговли НАФТА и членства в ней. Об этом заявил министр торговли США Уилбур Росс, передает «Голос Америки».

Как сообщается, Росс должен будет оповестить Конгресс о начале таких переговоров.

Министр отметил, что в результате переговоров могут быть подписаны два двухсторонних соглашения или новое трехстороннее.

Во время избирательной кампании президент США Дональд Трамп заявил, что существование НАФТА приводит к сокращению рабочих мест в США. Он пообещал, что если Канада и Мексика не согласятся на переговоры об изменении НАФТА, то он в соответствии с предусмотренной процедурой объявит, «что Америка намерена выйти из соглашения».

21 января Трамп сообщил о планах налаживать отношения со «старыми врагами», выходе из международной торгово-экономический организации Транстихоокеанского партнерства (ТТП) и пересмотре членства в Североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА).


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