Какие кадры, такие и дела 14 Артем Семенов, «Магілёўскi рэгіён»

12.03.2017, 21:01

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Фото: 6tv.by

Чиновники - основная причина провала в экономике и социальном развитии Кричева.

В отчетах Кричевского райисполкома по итогам социально-экономического развития региона за 2015 и 2016 годы нет даже упоминания о работе по подбору, обучению и расстановке руководящих кадров. И это не случайно. Этой работы нет не только в отчете исполкома, но и на практике. Именно это является основной причиной провала в экономике и социальном развитии региона. Выражение «Кадры решают все» еще никто не опроверг.

Напомним, что согласно информации Могилевского облисполкома, по итогам работы за 2016 год Кричевский район оказался на предпоследнем месте в Могилевской области, за что председатель райисполкома В. Сысоев получил выговор. По итогам января 2017 года регион стал лидером по уровню безработицы в республике!

Но, похоже, председатель Кричевского райисполкома соответствующих выводов делать не собирается. Вернее, уже не может. По крайней мере, вся кричевская общественность буквально хватается за голову, прочитав в местной районке «Кричевская жизнь» от 11 марта этого года сообщение о том, что начальником отдела архитектуры и строительства райисполкома, после почти 8-ми месячной вакансии назначен 28 летний Максим Фролов, который после получения диплома о высшем образовании пару лет поработал мастером местного УКПП «Водоканал».

По информации источника, близкого к райисполкому, такой карьерный скачок он совершил потому, что в Кричевском районе более чем за полгода не могли найти ни одного более-менее адекватного человек, имеющего высшее образование по специальности «промышленное и гражданское строительство» и соответствующий опыт работы.

Еще смешнее выглядит решение В. Сысоева назначить первым заместителем председателя райисполкома Дмитрия Бочкова, который до этого несколько лет курировал в райисполкоме вопросы экономического развития и завел ее в полный тупик.

Артем Семенов, «Магілёўскi рэгіён»