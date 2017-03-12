В Беларуси будут судить журналистов 52 12.03.2017, 21:26

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Скриншот: belsat.eu

Власти пытаются помешать журналистам снимать акции протеста в регионах.

После окончания «Марша нетунеядцев» в Орше был задержан сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец, приехавший в райцентр для участия в акции. Также задержана съемочная группа телеканала «Белсат». Политик и журналистка канала проведут ночь в РОВД в ожидании суда.

По данным председателя Белорусской ассоциации журналистов Андрея Бастунца, во время протестов были задержаны не менее 12 журналистов.

«Оршанская милиция не утихомирится. Четырех журналистов отпустили, пятерых - задержали… За сегодня - уже 12 задержаний (за день!). И денек еще не кончился», - написал он на своей странице в Facebook.

Витебский журналист Елена Степанова сообщила о том, что после завершения акции в Орше были задержаны три журналиста «Радыё Свабода». Ранее в тот же день в отделения милиции были доставлены журналисты БелаПАН, «Нашей Нивы» и «Народных новостей Витебска», позже их освободили.

В Бресте задержан видеоблогер Сергей Петрухин, который ведет популярный блог «Народный репортер». Милиция отобрала документы у редактора «Народного сайта» Сержука Серебро под предлогом проверки на причастность к преступлению. Документы на проверку забрали также у витебских корреспондентов портала tut.by Татьяны и и Игоря Матвеевых.

Также до начала «Марша нетунеядцев» на оршанском вокзале были задержаны фотограф газеты «Наша Ніва» Сергей Гудилин и журналист БелаПАН Адарья Гуштын. На данный момент их также отпустили.