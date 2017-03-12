Японцам будут платить премии за преждевременный уход с работы 2 12.03.2017, 21:42

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Фото: Visasam.ru

Так в стране решили бороться с синдромом «кароши».

В Японии вводят новую традицию «Премиум-пятниц». В эти дни раз в месяц сотрудникам компаний разрешено досрочно завершать рабочий день. Программа введена на правительственном уровне, сообщает «Закон и Бизнес».

Впервые «Премиум-пятницу» устроили 24 февраля 2017 года в Токио. Там на эксперимент согласились несколько сотен компаний, которые поддержали сотрудников-трудоголиков, решившихся на отдых, премиальными – по $28.

Новая традиция призвана изменить тенденцию к увеличению количества в Японии людей с синдромом «кароши», который приводит к смерти из-за регулярных перерабатываний в офисе. Жертвой этого синдрома в 2000 году стал даже премьер-министр Японии.

Сегодняшний же глава правительства ушел с работы в 15:30, пообещав отправиться на медитацию, а затем на концерт. Его поддержал и министр экономики, решивший наконец заняться керлингом. Кстати, в министерстве экономики страны уже подсчитали, что каждая «Премиум-пятница» принесет в казну государства до $1 млрд из-за увеличения товарооборота..