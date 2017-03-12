«Не разьбіць, не спыніць, не стрымаць!» 2 12.03.2017, 22:11

Герб «Погоня» — символ государственного рыцарства.

Меняются эпохи, правители и государства, отходят в небытие вожди, древние империи, забывается былая слава. Однако не исчезает навсегда идея, которая когда-то сплачивала народы, соединяя их в общие государства; не растворяются навечно в «океане времен» символы древних княжеств, королевств, царств, республик, «свободных городов», пишет argumentua.com.

Которые существовали не один век и, казалось, должны были бы давно стать достоянием истории — не более того. Эти символы еще живут, преодолевая границы тех или иных конкретных периодов. Почему так происходит? Может, дело в том, что государственная символика — это сжатое, спрессованное, обобщенное (и в то же время образное!) виденье межвременного (хотя, конечно, не вневременного) единства людей именно этой вот земли, именно «нашего» государства. Время стирает очень многое, но, к счастью, конечно, не это. Потому что такая символика — это письмо в будущее, стрела, пущенная потомками, экстракт сознания целой эпохи.

На землях Восточной и Центральной Европы (включая, конечно, и государственные и этнические украинские территории) был и остается очень популярным, политически весомым исторический герб «Погоня» (в Литовской Республике он является государственным гербом с 1990 года, от момента возобновления независимости страны, в Беларуси политические выступления оппозиции повсеместно и в настоящий момент сопровождает этот же самый герб, несколько в иной модификации.

Хорошо знают его в Польше, а о распространении его на украинских территориях, начиная с Княжеского периода и со времен Королевства Русского, мы еще расскажем). Поэтому мы можем сказать, что этот государственный символ проходит сквозь многие века нашей национальной истории; конечно, не приходится сравнивать его с трезубом, однако этот знак государственного рыцарства, общее достижение истории украинцев, литовцев, белорусов, поляков на протяжении ХІІІ—ХХІ веков (как мы видим, «Погоня» и сегодня выполняет важную политическую, культурную и державницкую функцию), достоин того, чтобы рассказать о нем отдельно. Заметим еще: этот герб, кроме всего прочего, является действительно красивым, художественно совершенным, мастерски он выполнен просто, лаконично и в то же время ярко.

Итак, «Погоня». На белорусском языке его называют «Пагоня», по-литовски Vytis, по-польски Pogon. Многовековой исторический герб Великого Княжества Литовского, Русского и Жемайтийского в ХІV— ХVІ веках. Кроме того, это — наследственный герб очень многих украинских, литовских, белорусских и польских средневековых княжеских родов (Олельковичей, Черторийских, Сангушко, Бельских и многих других). Особенно уважали «Погоню» среди потомков Гедимина, Великого князя Литовского первой половины ХІV ст. (между прочим, к ним принадлежали и Хованские, Трубецкие, Куракины, Голицины, семьи их впоследствии перешли на службу в Московию — но это тоже были Гедиминовичи).

В конечном итоге, во времена наивысшего исторического подъема Великого княжества Литовского, Русского и Жемайтийского (ХIV—ХV вв.) постепенно сложился более-менее стабильный рисунок (образ) «Погони». Хоть существовало несколько модификаций и вариаций этого герба. Вот главные из них:

1 Всадник — рыцарь в красном поле в доспехах и шлеме на белом коне. В его правой руке — обнаженный меч, а в левой — щит с шестиконечным крестом; на коне седло с тремя концами; это — так сказать, классический, самый известный вариант герба;

2 Такой же всадник, но с копьем, которое он держит, якобы собираясь бросить его во врага.

3 Обнаженный всадник на коне без седла и узды держит над головой обнаженный меч;

4 Шляхетский герб «Погоня»: в золотом поле рука в доспехах с обнаженным мечом, которая выходит из туч; эта же фигура повторяется в клейноде;

5 В красном поле рука с мечом, а в клейноде — фигура воина с мечом.

В эту же геральдическую концепцию вписывается и родовой герб Великих князей Литовских (Гедимина, Ольгерда, Кейстута, Витовта, Свидригайла.): в красном поле рыцарь в серебряных доспехах с золотым двойным крестом на синем щите на серебряном коне заносит меч. Герб венчает княжеская корона. Известна еще «Погоня Польская» (в золотом поле рука в латах, вооруженная серебряным мечом, высунулась из синей тучи. В клейноде — такая же рука) и даже «Погоня Татарская» (в синем поле серебряный всадник, который стреляет из лука сзади себя).

И в Киевской Руси, и во времена Королевства Русского, и во время Великого Княжества Литовского происходил важный для истории процесс, который в решающей степени способствовал возникновению и быстрому, мощному утверждению «Погони» как общего, объединительного государственного символа на древнеукраинских, литовских и белорусских территориях. Речь идет об отождествлении фигуры рыцаря — содержательного и композиционного центра герба — с фигурой защитника Отчизны (вот где стержень исторического сочетания времен, которые являются очень важными и для нас сегодня!). В ХIV—ХVI веках всадник-рыцарь считался олицетворением Великого князя Литовского, Русского и Жемайтийского и его государства в целом, а а также (это интересно) символизировал «Погоню» — военное ополчение, во время которого отражения осады того или иного города все без исключения войска и обитатели земли гнались за врагом, преследуя его. Отсюда, очевидно, и происходит название герба, о котором мы ведем речь. Сохранился интереснейший исторический документ; великий князь Литовский Ягайло в латиноязычной грамоте от 20 февраля 1387 года писал так: «Согласно древнему обычаю, преследование врага является обязанностью каждого человека в нашем краю; такое посполитое ополчение ради изгнания врага из нашей Литовской земли по народному называется «Погоней». Это — об истоках современного государственного герба Литвы и национального герба Беларуси.

Показательно, что еще раньше, в самом начале ХІV века, когда символ «рыцаря» стал активно использоваться в геральдике многих восточноевропейских правителей — мы имеем достоверно идентифицированную историками и археологами печать Короля Русского Юрия Львовича (около 1303–1306 гг.), которая использовалась и одним из его преемников, Юрием Болеславом. На одном по бокам этой печати видим модифицированного европейского рыцаря и надпись по латыни: «S. Domini. Georgi. Ducis. Ladimerie» («печать обладателя Юрия, князя Владимирского»). Разница с иконографией европейских печатей в данном случае заключалась в том, что конь не скачет, а идет; в руках у рыцаря не меч, а копье, которое, заметим, еще не поднято для удара; видим звезды и траву как дополнительный элемент изображения. Есть основания думать, что такой знак символизирует принадлежность его владельца к рыцарскому состоянию; перед нами — воин, который охраняет свою землю (символами стражи можно считать звезды на небе). Юрий Львович, король Русский, внук Даниила Галицкого, степенно объезжает свои земли, и как только увидит врага, метнет в него копье, а затем выхватит меч для ближнего боя. Интересно сравнить это с содержательным и визуальным наполнением «Погони» владык Литовских: подобно «рыцарю» Юрия Львовича, меч там занимает классическую позицию над головой воина, становится постоянным движение воина в левом направлении. Герб становится символом династии, а затем и государства, которое расширяет свои владения, постоянно побеждает (рыцарь прогоняет побежденного врага). Впоследствии, когда великокняжеский род потомков Гедимина постарел, литовцы стали считать рыцаря на гербе Святым Витисом.

Впрочем, как пишут литовские историки, корень «Погони» на землях будущего Великого княжества достигает времен, еще более давних даже чем Гедимина. Так, в белорусско-литовских летописях за 1278 год есть упоминание о князе Наримонте, сыне или брате тогдашнего литовского князя Тройдена. И вот что говорится в этих летописях: «Тот Наримунт имел герб или клейнод, рыцарства своего такой, и тем печатался, Великому княжеству Литовскому оставил его: в гербе мужчина вооруженный, на коне белом, в поле красном, меч голый, кого-то прогоняя держал над головой, и есть отсюда названный «Погоня». Украинская Густинская летопись вспоминает о возникновении герба «Погоня» во время правления Витеня, Великого князя Литовского (1294–1316): «А Витень начал княжить над Литвой, выдумал себе герб и всему княжеству Литовскому печать: рыцарь вооруженный на коне с мечом, еже в настоящее время наричут Погоня...». Как убеждаемся, история знаменитого герба насчитывает — по меньшей мере — семь или восемь веков.

Все, о чем мы очень сжато рассказали, не является приобретением лишь одной исторической науки. И потому, что «Погоня», как мы видели, сегодня является фактором актуальной политики (добавим к этому, что страны, для которых этот знак является почетным, и являются странами «Межморья» — злободневного и интересного политического проекта). И потому, что творческие личности значительно более близкого к нам времени, чем ХIV— ХVІ веков, не оставались безразличными к знаменитому гербу. Вот что, например, писал Максим Богданович (1891–1917) (на языке оригинала), великий белорусский поэт:

«Старадаўняй Літоўскай Пагоні

Не разьбіць, не спыніць,

не стрымаць!»

(стихотворение так и называется: «Пагоня»).