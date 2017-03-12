Белорусский тренер спас польский хоккейный клуб от вылета из элиты 12.03.2017, 22:23

Андрей Ковалев

Фото: Р-Спорт

Гданская «Аутоматыка» под руководством экс-тренерa минского «Динамо» Андрея Ковалевa избежала понижения в классе.

Гданьская «Аутоматыка» под руководством белорусского специалиста Андрея Ковалева сохранила прописку в элите PHL. В регулярном чемпионате команда заняла 10-е место (из 11-ти) и играла с 9-й командой — «Торунем» — плей-аут до 4 побед. Серия завершилась со счетом 4:2 в пользу нижестоявших парней Ковалева (3:2, 1:4, 6:2, 4:2, 2:3, 5:1), пишет pressball.by.

Андрей Ковалев возглавил гданьский коллектив в декабре, когда тот уже находился на десятой позиции. Перед белорусам ставилась задача избежать понижения в классе.