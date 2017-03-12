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Расмуссен предложил премьер-министру Турции отложить визит в Данию

  • 12.03.2017, 22:34
Андерс Фог Расмуссен
Фото: NATO

Премьер-министр Дании считает визит Йылдырыма неуместным в свете «нынешних нападок Турции на Голландию».

Премьер-министр Дании Ларс Лекке Расмуссен попросил турецкого коллегу Бина Йылдырыма отложить запланированный визит в страну из-за «напряженности» между Анкарой и Нидерландами, пишет «Гордон».

Рссмусен сказал, что визит премьер-министра Турции не может состояться в свете «нынешних нападок Турции на Голландию».

Он также отметил, что правительство Дании «очень обеспокоено» политическими событиями в Турции.

Посещение Йылдырымом Дании было запланировано на 20 марта. Пока неизвестно, на какое время может быть отложен визит премьер-министра Турции.

Возле турецкой дипмиссии в Роттердаме 11 марта собрался несанкционированный митинг выходцев из Турции. Полиция не пропустила к консульству автомобиль министра семьи и социальной политики Турции Фатмы Бетюль Саям Кая, которая направлялась к протестующим. Ее сопроводили до границы с Германией. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что это было сделано из соображений безопасности.


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