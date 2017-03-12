Житель Рогачева: Чиновникам нельзя верить 12.03.2017, 22:38

Мы не можем позволить себе такой роскоши, чтобы эти люди оставались во власти.

В воскресенье рогачевцы вышли на митинг в центре города. Cайт Charter97.org вел онлайн трансляцию. Один из участников акции, рассказал о трудной жизненной ситуации, в которую попала его дочь:

- Моя дочка после декретного отпуска в среднем зарабатывала 20 долларов, а один месяц ей заплатили 14 долларов. Я обращался во все инстанции, но так и не нашел понимания, как можно прожить человеку в месяц на 14 долларов. Я перевел эти деньги на продукты – вышло 160 ккал, в варшавском гетто фашисты давали людям 180 ккал в день. Как можно прожить на такую зарплату?

Разве можно чиновникам так реагировать и так относиться к людям? Я обращался к Щеткиной, Секержицкой – нигде не нашел понимания. Как можно после этого им верить? Чиновникам нельзя верить. Не можем себе позволить такой роскоши, чтобы люди, которые пренебрегают нашими физиологическими потребностями, руководили нами.