закрыть
13 марта 2017, понедельник, 0:13
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Житель Рогачева: Чиновникам нельзя верить

  • 12.03.2017, 22:38

Мы не можем позволить себе такой роскоши, чтобы эти люди оставались во власти.

В воскресенье рогачевцы вышли на митинг в центре города. Cайт Charter97.org вел онлайн трансляцию. Один из участников акции, рассказал о трудной жизненной ситуации, в которую попала его дочь:

- Моя дочка после декретного отпуска в среднем зарабатывала 20 долларов, а один месяц ей заплатили 14 долларов. Я обращался во все инстанции, но так и не нашел понимания, как можно прожить человеку в месяц на 14 долларов. Я перевел эти деньги на продукты – вышло 160 ккал, в варшавском гетто фашисты давали людям 180 ккал в день. Как можно прожить на такую зарплату?

Разве можно чиновникам так реагировать и так относиться к людям? Я обращался к Щеткиной, Секержицкой – нигде не нашел понимания. Как можно после этого им верить? Чиновникам нельзя верить. Не можем себе позволить такой роскоши, чтобы люди, которые пренебрегают нашими физиологическими потребностями, руководили нами.


Мнение

Пора выходить из тупика
Пора выходить из тупика Михаил Пастухов
Будем вместе, и Беларусь станет свободной
Будем вместе, и Беларусь станет свободной Евгений Афнагель
Потому что баста
Потому что баста Ирина Халип
Отступление перед народом
Отступление перед народом Виталий Портников


Интервью

Андрей Санников: Судьба Беларуси будет решаться народом
Андрей Санников: Судьба Беларуси будет решаться народом
Юрий Хащеватский: Народ поднимается против шарлатана из Дроздов
Юрий Хащеватский: Народ поднимается против шарлатана из Дроздов
Богдан Яременко: Реакция украинской власти и общества на ложь БТ должна быть жесткой
Богдан Яременко: Реакция украинской власти и общества на ложь БТ должна быть жесткой
Дмитрий Бондаренко: К власти в Беларуси придут бывшие политзаключенные
Дмитрий Бондаренко: К власти в Беларуси придут бывшие политзаключенные