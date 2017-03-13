Берлинские аэропорты начнут новую забастовку 13.03.2017, 7:36

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Часть рейсов перенаправят в другие города.

Наземные службы двух берлинских аэропортов - "Тегель" и "Шенефельд" - начинают в понедельник новую 25-часовую забастовку с требованием повышения оплаты труда, сообщил профсоюз.

Как завил представитель профсоюза наземных служб, аэропорты в понедельник прекратят обслуживание практически всех рейсов - 448 в "Тегеле" и 194 в "Шенефельде".

Как планируется, наземные службы прекратят работу в понедельник в 04:00 по местному времени и возобновят в 05:00 во вторник.

Ведущий германский авиаперевозчик компания Lufthansa уже объявила, что отменяет 13 марта все рейсы в Берлин из Франкфурта и Мюнхена, не назвав их общего числа.

На минувшей неделе наземные службы берлинских аэропортов уже провели забастовку, которая привела к отмене 650 рейсов.