В Донецке умер один из основателей «ДНР» 13.03.2017, 7:44

В Донецке 12 марта умер один из учредителей террористической организации ДНР Владимир Макович.

Об этом сообщил один из бывших руководителей так называемого "МИД ДНР" Борис Борисов в своем Facebook.

"Пишут, что Макович в Донецке умер. Кто не знает, это тот самый мужчина, который 7 апреля 2014 года зачитывал народу "декларацию о государственной независимости" ДНР", - написал он в соцсети.

Указано, что Макович также известен тем, что зачитывал обращение к олигарху Ринату Ахметову в мае 2014 года, после того как тот описал четыре сценария развития Донбасса и назвал ДНР проходимцами, взявшими регион в заложники, передает РБК-Украина.

Позже Макович некоторое время возглавлял "Верховный совет ДНР". В июле 2014 года его арестовывали другие боевики.

Напомним, ранее советник министра внутренних дел Украины Илья Кива заявил, что российские спецслужбы проводят работу по замене главарей боевиков террористических ДНР и ЛНР, по очереди ликвидируя их.