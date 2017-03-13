Эксперт: Даже отмена «декрета о тунеядстве» не приведет к снижению социальной напряженности 7 13.03.2017, 8:01

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ФОТО: SVABODA.ORG

Социальные протесты в виде «Маршей нетунеядцев» сотрясают Беларусь с середины февраля.

И даже мораторий на применение «декрета о тунеядстве» не сбил накал уличного протеста: уже 12 марта на улицы вышли жители Бреста, Орши, Рогачева, Бобруйска.

Почему же приостановка «декрета о тунеядстве» не привела к уменьшению напряженности в обществе? По каким сценариям может развиваться ситуация дальше?

На вопросы «ЕвроБеларуси» ответил директор Центра европейской трансформации Андрей Егоров.

- «Декрет о тунеядстве» - слишком несправедливое решение властей в условиях экономического кризиса, который и стал поводом для выхода людей на улицы. Но причина другая. Давление социально-экономического кризиса на население значительно усилилось: зарплаты в реальном выражении упали, существенно выросли цены, найти работу становится все сложнее. Мало того, что власти не предпринимают никаких действий по защите социально уязвимых слоев населения, так еще и обложили безработных непосильным налогом. Все это и вызвало совершенно обоснованный взрыв недовольства людей, который и выплеснулся на улицу.

Все дело не в «декрете о тунеядстве», проблема – в социальной напряженности, связанной с социально-экономическим кризисом, падением реальных зарплат и ощутимым ростом цен. Все это и вызывает энергетику протестов.

- Значит, мораторий на применение декрета в принципе не способен сбить накал протестов?

- Неприменение декрета частично устраняет повод для недовольства. Но протесты уже идут, поэтому даже отмена декрета не способна решить проблему социальной напряженности.

- Насколько адекватна реакция властей на «марши нетунеядцев»?

- Власти пытаются погасить протесты людей. Но в новой ситуации власти действуют старыми методами: пытаются отрезать протестующих от традиционной оппозиции и политического актива. Власть пытается отстранить политический актив от протестов; обычно активистов задерживали накануне акции, а выпускали уже после окончания, не давали вести организационную работу. Сейчас репрессивная практика возвращается: власти пытаются отрезать информационное обеспечение, усиливают давление и преследование журналистов, в ближайшее время возможно блокирование сайтов, чтобы блокировать распространение информации.

Однако обычных участников акций протеста власти пока пытаются не трогать: жесткие действия в отношении рядовых участников акций подтолкнут их на сторону оппонентов власти, чего власти явно не хотят. Они пытаются выстроить видимость диалога с протестующими: Лукашенко приказывает не мешать акциям протеста, требует от чиновников выходить к протестующим – и те выходят. Власти всячески пытаются снизить уровень конфронтации с людьми, которые выходят на протесты.

Белорусский режим пытается предотвратить появление новых лидеров уличных протестов. Поэтому проводится иезуитская политика по отношению к лидерам традиционной оппозиции: с одной стороны, политическому активу надо помешать вести эффективную организационную работу, с другой – нужно полностью отрезать политическую оппозицию от участия в акциях протеста.

Ни репрессии против протестующих, ни против оппозиции сами по себе не смогут погасить социальные протесты. Уличные протесты могут пойти на спад только в том случае, если власти начнут решать проблемы экономического благополучия и социальной защищенности; по крайней мере, необходимо развивать систему социальной защиты той части населения, которая оказалась в социально неблагополучной ситуации – а это достаточно большое количество людей.

- Пока власти не создадут реальные механизмы социальной защиты населения, спада протестов ждать не приходится?

- Без создания механизмов социальной защиты, без обеспечения занятости населения, без роста зарплат социальная напряженность сохранится – социальная напряженность останется беременной протестами. Если даже протесты весной-летом пойдут на спад, это не значит, что осенью или следующей весной протесты не вспыхнут вновь, и приобретут более жесткий характер.