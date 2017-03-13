Reuters узнал о работе российских наемников в Ливии 2 13.03.2017, 8:13

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Российские наемники работали в той части страны, которая находится под контролем не поддерживаемого ООН правительства.

Несколько десятков наемников из России работали в Ливии до февраля 2017 года, рассказал Reuters владелец частной военной компании (ЧВК) «РСБ-Групп» Олег Криницын, передает РБК.

Агентство указывает, что военнослужащие находились в той части страны, которая находится под контролем командующего ливийской армией Халифа Хафтара. Его полномочия не признаются ООН.

Reuters пишет, что в 2016 году военные были направлены в восточную часть Ливии. По словам Криницына, они должны были разминировать промышленный объект вблизи города Бенгази.

Собеседник Reuters отказался говорить, кто нанял «РСБ-Групп» для этих целей. Криницын также не сказал, были ли эти операции согласованы с ООН. В то же время он подчеркнул, что «РСБ-Групп» не работает с Министерством обороны России, но были «консультации» с Министерством иностранных дел .

Криницын заявил, что военнослужащие не принимали участия в боевых действиях на территории Ливии. Он отказался говорить, сколько человек принимали участие в операции, но сообщил, что в целом на разминирование такого типа здания и его охрану нужно около 100 человек.

По словам главы «РСБ-Групп», военнослужащие его компании сталкивались в Ливии с боевиками. По его словам, сначала те были настроены враждебно, но узнав, что наемники прибыли из России, стали более дружелюбными.

«Была неудобная ситуация, но имидж, созданный [президентом России Владимиром] Путиным в Сирии, сыграл позитивную роль. Мы поняли, что в Ливии Россию приветствуют больше, чем в других странах», — сказал Криницын.

Военные и правительственные чиновники в восточной Ливии сказали, что они не были осведомлены о проводимых «РСБ-Групп» операций. Хафтар не ответил на просьбу о комментарии.

Чиновники в Западной Ливии, где находится поддерживаемое ООН правительство, не были доступны для комментариев. В МИДе агентству сказали, что они работают над комментариями Reuters, но не могут дать информацию к моменту публикации заметки.