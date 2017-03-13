Бизнес хочет оптимизировать Комитет госконтроля 14 13.03.2017, 8:59

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Пока существует Госконтроль, обещанного государством облегчения в плане проверок ждать не приходится.

Представители бизнес-сообщества намекают, что без этой структуры всем было бы лучше.

Государство последнее время все чаще заявляет о намерении сократить число и смягчить характер проверок бизнеса. Недавно по распоряжению президента была создана рабочая группа, которая занимается исключением из законодательства излишних требований к бизнесу и совершенствованием контрольной деятельности. Некоторые ведомства уже продвинулись на этом пути. МАРТ, например, решил ликвидировать свою торговую инспекцию, пишет ej.by.

Однако не все верят в надзорную оттепель, пока существуют такие крупные структуры, как Комитет госконтроля.

Данную проблему поднял Георгий Бадей, почетный председатель Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей им. Кунявского, на пресс-конференции, где обсуждались предложения той самой рабочей группы по исключению лишних требований к предпринимателям.

Тысячи справок

«Да, может быть, какие-то мелкие проверки были остановлены. Но сам-то аппарат контрольный, который создавался на протяжении многих лет, существует и продолжает работать», – отметил председатель БСПН.

При этом он подчеркнул, что не против контроля как такового. Контроль по безопасности, санитарный контроль должны быть в пределах разумного. Однако ведомства, которые создавались специально для контроля и «подавления бизнеса», не могут функционировать иначе как «проверки ради проверок».

В качестве примера такой деятельности Георгий Бадей привел проверку, которую КГК сейчас проводит на одном из предприятий бизнес-союза. Контролеры предоставили директору требования на шести страницах. Среди прочего требуется предъявить приказ о назначении должностных лиц учреждения, копии титульного и последнего листов книги учета проверок, справку с указанием размера уставного фонда, справку о численности работающих и так далее.

«Все эти вопросы есть в статистической отчетности, если надо кому-то ознакомиться. Так зачем отвлекать аппарат предприятия, чтобы им готовили отдельные справки? – возмутился лидер бизнес-союза. – Такой десант на предприятие выбивает по крайней мере на неделю всю администрацию предприятия от занятия конкретной деятельностью. Вместо того чтобы думать над реализацией продукции, они должны уделять внимание контролерам и готовить и тысячи справок».

Отдел по работе с контролерами

Георгий Бадей высказался против дублирования функций разными надзорными органами. «Налоговая инспекция контролирует хозяйственную деятельность и уплату налогов, и незачем десяткам других контролирующих органов ходить и проверять эту хозяйственную деятельность».

Госконтроль занимается такими проверками просто потому, что «если висит ружье, оно должно выстрелить».

«Если аппарат этих контролеров такой огромный, то они всегда будут искать себе такую работу: “дайте мне справку”. Бумажки собирать – это лучше, чем стоять у станка и производить продукцию», – сказал представитель БПСН.

Он уверен, что подобный надзор не несет пользы: «Таких контролеров нужно сокращать столько, сколько не жалко».

Представители бизнеса, присутствовавшие на конференции, добавили, что подход надзорных органов должен отличаться для крупного и малого предпринимательства. При этом критерием эффективности проверки должны быть не штрафы, а данные о том, что на время проверки предприятие не снизило обороты.

«Если в штате большой организации есть отдел, который может этим заниматься без ущерба для производства, то в малом бизнесе этими вещами практически всегда занимается сам руководитель», – сказал Илья Ермалкевич, директор зуботехнической лаборатории «Клевер Лаб».

– Так посоздавайте у себя отделы, чтобы работать с контролерами, – пошутил в ответ Георгий Бадей.

Госконтроль сократят, как и остальных

Директор Департамента по предпринимательству Минэкономики Петр Арушаньянц попытался вселить оптимизм тем, что в будущем сократится количество требований к бизнесу, а соответственно поводов для проверок, а также штат надзорных ведомств.

«Если правил, обязательных для выполнения, становится на порядок меньше (а мы результат именно такой ожидаем), то и нарушений будет на порядок меньше. Если меньше нарушений, то соответственно, просто не понадобятся некоторые проверки. А то, что идет сокращение госаппарата – не секрет. Это будет касаться и тех, кто занимается и контрольной деятельностью», – сказал Петр Арушаньянц.

Мониторинги – скрытые проверки

Пока бизнес-союз по поводу контрольной деятельности направил предложения, которые уже так или иначе звучали ранее. Это, во-первых, сокращение числа проверок. Во-вторых, пересмотр меры ответственности за незначительные нарушения.

Кроме того, ряд предложений касается проведения так называемых «мониторингов».

«На сегодняшний день мониторинг превращается зачастую в проверку – вместо рекомендаций выписывается сразу предписание. Предлагаем, чтобы при проведении мониторинга был четко определен чек-лист – то есть перечень интересующих вопросов. Этот перечень должен быть недлинным. Без чек-листа шаг на территорию предприятия для мониторинга чтобы не осуществлялся», – сказала Жанна Тарасевич, директор БСПН.