Ходорковский: Путинский режим – типа скунса 1 13.03.2017, 9:24

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Михаил ходорковский

Фото: Getty Images

Российский оппозиционер Михаил Ходорковский считает, что для российского президента США проведут четкие красные линии.

На слете американских консерваторов Россия в повестке дня занимала четвертое–пятое месте после технологий, страховой медицины, налоговой реформы и иммиграции наравне с вопросами второго уровня значимости. Об этом рассказал в Facebook российский оппозиционный политик Михаил Ходорковский по итогам посещения мероприятия, происходившего в курортном местечке в штате Джорджия.

"Это место, где политическая элита страны презентует себя и обсуждает свою политическую программу как внутри себя, так и с бизнесом", – рассказал он.

По мнению российского оппозиционера, кабинет президента США Дональда Трампа будет состоять из политических экспертов, берущих начало из команды президента Рональда Рейгана, и "серьезных бизнес-бойцов, создавших миллиардные состояния".

"Россия на четвертом–пятом месте после технологий, страховой медицины, налоговой реформы и иммиграции. Там же, где Европа, НАТО, Китай и прочие вопросы второго уровня значимости. Все четко понимают разницу между Россией и режимом президента Владимира Путина. Россия – экзотическая страна, которую достаточно многие знают и любят. Та же Канада, но круче и экзотичнее", – рассказал он.

По мнению Ходорковского, США поставят Россию в жесткие рамки.

"Путинский режим – типа скунса (живет рядом, не закроешь помойку – все оттуда повыкидывает, потом убирай. Испугаешь – ... ну сами знаете про проблему). В общем, мое мнение – проведут четкие красные линии и будут жестко следить, чтобы за них не выпрыгивал. А что там "в гнезде" творит – так печально, конечно, но "не наше дело", – пояснил он.

Политик добавил, что был впечатлен технологическим отрывом США, которые опередили даже Европу.

"Автомашины без водителя – два–три года, и в серию. Гиперлуп – уже испытан, теперь вопрос чисто экономический – где выгоднее поезд со скоростью 200–400 км в час, а где нужно 1000–1200. Возвращаемые корабли – обыденность. Альтернативная энергетика – в принципе, хоть сегодня можно забыть про ископаемое топливо, но пока не выгодно, так что постепенно, лет за 20–30. Так что уезжаю с ощущением утекающего времени", – подытожил он.