Нефть Brent подешевела до $51 за баррель 13.03.2017, 9:31

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Цены на нефть эталонных марок продолжают снижаться в понедельник после падения на 9% по итогам прошедшей недели.

Инвесторов беспокоит то, что повышение резервов в США до рекордных объемов сводит на нет эффективность действий стран-членов ОПЕК и других крупных производителей нефти по сокращению перенасыщения рынка топливом.

Майские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 подешевели на $0,35 (0,68%) - до $51,02 за баррель. На торгах в предыдущий рабочий день их цена упала на $0,82 (1,57%), завершив торги на уровне $51,37 за баррель, передает Интерфакс.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) утром в пятницу опустились на $0,4 (0,82%) - до $48,09 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена снизилась на $0,79 (1,6%) и закончила день на отметке $48,49 за баррель - это минимальный уровень с 29 ноября прошлого года, согласно данным FactSet.

В целом за прошлую неделю WTI потеряла 9,1%, завершив "в минусе" все пять торговых сессий. Последние три месяцы нефть WTI торговалась в диапазоне от $50,5 до $55,24 за баррель.

Количество работающих нефтяных буровых установок в США за минувшую неделю выросло на 8 и достигло 617, сообщила в пятницу американская нефтесервисная компания Baker Hughes. За последний год показатель увеличился на 202 буровых.

По данным министерства энергетики США, объемы добычи нефти в стране подскочили до 9,09 млн баррелей в сутки, что является максимальным показателем с февраля 2016 года.