Портрет Жака-Ива Кусто в исполнении художников из Беларуси появился в Сочи 2 13.03.2017, 10:04

Мастера стрит-арта из команды StreetSkills продолжают воплощать свои работы на стенах города-курорта.

На этот раз их героем стал знаменитый французский исследователь океанских глубин, которого художники изобразили на сочинском городском пляже «Маяк». Рядом с портретом также написана знаменитая фраза Жака-Ива Кусто: «Если у человека появляется возможность вести необычную жизнь, он не имеет права от неё отказываться».

По сообщениям местных СМИ на роспись стены у мастеров из Беларуси ушло около 20 часов и весь процесс создания портрета транслировался онлайн в Интернете. Это уже не первый шедевр созданный арт-группой StreetSkills в городе-курорте.

фото: kubnews.ru

В это объединение входят несколько художников из Беларуси. Ранее они уже реализовали несколько своих работ на стенах Сочи. Так с их легкой руки фасад одного из местных кафе украсили собой герои популярной советской картины «Операция Ы» дебошир Федя и студент Шурик. Картина с говорящей надписью «Кто не работает, тот….» разместилась на стене в 25 квадратных метров. Позже на фасаде одного из зданий города-курорта появился герой другого советского фильма «12 стульев» Остап Бендер в исполнении актера Андрея Миронова и его бессмертная фраза «Утром – деньги, вечером – стулья!».