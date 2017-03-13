Белорус завоевал серебро на Кубке Европы по метаниям молота 13.03.2017, 10:21

Павел Борейша

Белорус Павел Борейша завоевал серебряную награду в метании молота на Кубке Европы по легкоатлетическим метаниям в испанской Гран-Канарии.

В своей лучшей, четвертой попытке, он отправил снаряд на 74 м 41 см. Первое место занял французский метатель Квентин Биго - 76 м 55 см, сообщает БелТА.

Итальянец Симоне Фаллони завоевал бронзовую награду - 74 м 37 см. В шаге от пьедестала почета остановился другой белорус Юрий Шаюнов, который во второй попытке отправил молот на 73 м 60 см, но улучшить этот результат не смог.

После выступления Павел Борейша рассказал, что в наступающем летнем сезоне планирует выйти на результат 78 м. На Кубке Европы по метаниям, проходившем в Гран-Канарии 11-12 марта, белорусская команда завоевала три медали.

Кроме серебряной награды Павла Борейши, бронза в толкании ядра на счету Юлии Леонтюк (17 м 48 см), еще одну серебряную медаль, также в толкании ядра, завоевала Елена Пасечник (16 м 33 см) в категории атлетов до 23-х лет.