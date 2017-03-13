Почему оршанский ОМОН ходит с российской символикой? 13.03.2017, 10:50

Белорусы возмущены тем, что в Орше омоновцы украшают свои машины российскими флагами.

Журналистку телеканала Белсат Екатерину Андрееву задержали сотрудники ОМОНа в то время, когда съемочная группа направлялась на выезд из города Орши.

В автомобиле вместе с Катей и оператором Александром Борозенко находился сопредседатель БХД Павел Северинец, который приехал в родной город для поддержки его жителей, которые вышли на улицы недовольные декретом «о тунеядцах», а также действиями властей.

Общественность, которая наблюдала за задержанием сотрудников телеканала, а также за задержанием журналистки «Радыё Свабода» Галины Абакунчик, которых везли ОМОНовцы на автомобилях, обратили внимание, что их машины щедро украшены российской символикой.

Люди стали звонить в дежурную часть города Орши и спрашивать, что происходит: почему омоновцы хотят с российской символикой? Милиция отказалась объяснять этот факт и реагировать.