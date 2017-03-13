Блогер Филиппович: Мы не рабы! 13.03.2017, 10:56

Максим Филиппович

Фото: «Радыё Свабода»

Известный гомельский блогер рассказал о настоящих героях.

Известный гомельский блогер Максим Филиппович, который «засветился» на акциях протеста против «тунеядского» декрета № 3 не только в родном городе, но и в Бресте, Молодечно, Пинске, родился 27 июля 1983 года - на семь лет раньше, чем была принята Декларация Верховного Совета о государственном суверенитете Беларуси.

«Неправильным» он стал в 2015 году, так как ОАО «Сейсмотехника» не продлило с водителем транспортного цеха Филипповичем трудовой контракт. Сегодня блогер отвечает на вопросы «Радые Свабода».

- Максим, как вы считаете, нужно ли день 27 июля отмечать в Беларуси как государственный праздник, поскольку важные изменения в судьбе государства всегда оглашались через декларации? Взять хотя бы Декларацию независимости США, принятую 4 июля 1776 года - этот день стал основным национальным праздником в Америке.

- Вдвойне был бы рад, если бы день 27 июля стал в Беларуси национальным праздником. Государству следует заботиться о своей истории, а то у нас принятие государственного документа высочайшего уровня спрятано за Днем освобождения Минска. Я бы еще с большим энтузиазмом отмечал бы и свой день рождения - свободный человек в свободной стране. Немного пафосно, но это так.

- Блогерством вы занялись, так как стали безработным?

- Есть в этом и такой фактор. Но о видеокамере я мечтал давно, можно сказать, с детства. Знаете, не было все лишней копейки. Сначала на телевизор с женой собирали, а за три месяца до увольнения из «Сейсмотехники» купили мне камеру. В рассрочку. Я же тогда еще не знал, что меня уволят.

- Вы были водителем. А чем вы еще занимались?

- Работать я начал дворником в пионерском лагере, когда учился в 51-школе. Подделали справки с еще двумя парнями, что нам по шестнадцать лет, и стали работать летом в лагере «Орленок», в Ченках под Гомелем. Будучи школьником, занимался каратэ. Дальше второго дана не поднялся из-за невысокого роста.

А когда закончил школу, то кем только ни работал - газонокосильщиком в парке, продавцом женской обуви, снабженцем. Служил в армии - в Минске знаменитую «Володарку» охранял. Был пять лет индивидуальным предпринимателем, торговал строительными материалами. И как только доллар обвалился - бизнес пошел прахом. Еще и виноватым остался, так как имел ссуду. Три года работал водителем в «Сейсмотехнике», с начальником транспортного цеха часто ругался, так как не терпел несправедливости.

- А где вы учились?

- Как раз «где-нибудь» и пришлось: изучал юриспруденцию в российской Современной гуманитарной академии. Но это ради «корочки», потому что никогда я с юриспруденцией не был связан. И потенциала такого не имею.

- Кто ваши родные, чем они занимаются?

- Родители мои - коренные гомельчане. Сейчас перебрались в деревню, поближе к природе и чистому воздуху. Мама была связана с кондитерско- кулинарной делом. Работала на радиозаводе, ездила с другими работниками в чернобыльскую зону. Теперь она инвалид. Я так понимаю, хватило радиоактивного йода - врачи удалили ей щитовидную железу.

Отец на заводе железобетонных изделий также получил травму ноги, но с производством это не связали, утаивая на заводе производственный травматизм.

Он и остался покалеченным, завод от него избавился. Я еще видеосюжет об этом сделал.

Сам я женат, у нас с женой Юлей подрастает дочь. Жена работала в торговле. На следующий год ее тоже запишут в «тунеядцы», если декрет полностью не отменят.

- Максим, вы ездите по городам, выступаете на митингах, снимаете. Это чтобы проявить себя?

- Нет, это не так.У меня просто душа разрывается, глядя на весь этот экономический беспредел, на безразличное отношение властей к простому человеку. Ну правда, человек остался без работы (я в том числе), а с него требуют какой-то налог. Откуда я его возьму? Откапывать пойду «тунеядский» налог? Так покажите мне такое поле чудес! Я хочу жить, работать, семью достойно содержать. Хочу, чтобы моя дочь жила в нормальной стране и я за ее будущее не волновался. Хочу, чтобы и старшему поколению хорошо жилось. А то лекарства купят, коммуналку заплатят, а там думают, как дожить до очередной пенсии.

- Вы чувствуете в себе лидерские качества?

- Я бы так не сказал. Я не герой на протестных акциях. Вы посмотрите, сколько действительно героических людей вышли на улицу, чтобы сказать: «Нет декрету № 3- Лукашенко, уходи!». Мы точно не рабы, не чьи-то вассалы. А нам все туже вяжут веревкой руки, ноги, добрались и до шеи.

Скажу, что герои - те пинчане, которые отбили меня из когтей «титушек», а потом вывезли в безопасное место, чтобы я смог добраться до Гомеля. Спасибо вам, герои! Спасибо всем, кто вышел на улицы, чтобы людьми зваться.

- Журналисты заметили, что вас не было на акции протеста в воскресенье ни в Бобруйске, ни в Рогачеве. Боялись задержания?

- Ничто в нашей стране не мешает милиции, спецслужбам схватить человека и по месту жительства, составить протокол, наказать штрафом или арестом. Я не мог поехать, мне нужно было быть 12 марта в Гомеле.

- Некоторые наблюдатели, которые положительно относятся к вашему блогерству, отмечают, что вы иногда свои публичные выступления произносите на высоких нотах. Такая особая «фишка»?

- У меня эмоции, можно сказать, зашкаливают, когда я слышу, как люди рассказывают о своих страданиях и чванстве чиновников. Поэтому держать эмоции в себе - вредно для здоровья. А мы должны быть здоровой и сильной нацией.