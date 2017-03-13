«Пусть посадят чиновников на 200 рублей!» 4 13.03.2017, 11:11

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«Бобры не рабы» - главный лозунг акции в Бобруйске.

Вторая за последние две недели акция протеста прошла 12 марта на площади Победы в Бобруйске. В акции приняли участие около 1000 человек.

Формально целью ее проведения был отмена Декрета №3 «О предупреждении социального иждивенчества», а на деле собрание переросло в народную дискуссию о ситуации в Беларуси, пишет «Вечерний Бобруйск».

Митинг, как и предполагалось, начался в 12 часов на площади Победы. Люди держали в руках бело-красно-белые флаги и флаги профсоюза РЭП, плакаты с надписями «Бобры не рабы», «Разам мы – сiла», «Зарплата – размер имеет значение».

Собравшиеся по очереди подходили к громкоговорителю. Люди говорили о безработице, невозможности заработать на достойную жизнь, плохих дорогах, дорогой медицине, бюрократизации власти, о том, что «Беларусь – это страна «одного окна» и тысячи дверей».

– Пусть посадят чиновников на 200 рублей или пусть попробуют 12 часов поработать вилами на ферме, – горячился житель Глусского района.

– Если бы у нас экономика была ориентирована не только на Россию, то, может, все было бы иначе. Наша продукция некачественная и дорогая. Кто носит белорусскую одежду? У нас из года в год финансируется бездарность. Сколько денег ушло на сельское хозяйство, а надо было бы открывать предприятия, – делился наболевшим мужчина средних лет.

Периодически собравшиеся скандировали «Ганьба!», «Баста!», «Жыве Беларусь!».

Несколько молодых людей были в масках на лице. По их словам, они работают, но пришли поддержать митингующих, а прикрыли лица для того, чтобы «не остаться завтра на улице».