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НАСА показало снимки потенциально обитаемой инопланетной системы

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  • 13.03.2017, 11:15
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НАСА впервые показало снимки и анимацию системы TRAPPIST-1.

Она состоит как минимум из семи экзопланет размером с Землю, три из которых могут быть пригодными для жизни.

Об этом сообщается на сайте агентства.

На анимации, представленной НАСА, можно увидеть изменения в освещенности матрицы размером 11 на 11 пикселей, принадлежащей камере космического телескопа Kepler. Ролик смонтирован из 60 снимков, сделанных в течение часа 22 февраля 2017 года.

В центре анимации заметен красный карлик TRAPPIST-1, тогда как наличие вокруг него экзопланет ученые отслеживают по изменению яркости отдельных пикселей. Колебания освещенности в этом случае составляют примерно один процент и оцениваются специальными методами.

Звезда TRAPPIST-1 находится на расстоянии 39,5 светового года от Солнца в созвездии Водолея. На поверхности трех из семи экзопланет, вращающихся вокруг светила, может существовать вода в жидком состоянии.

Изображение: NASA Ames / W. Stenzel

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