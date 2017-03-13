закрыть
13 марта 2017, понедельник, 13:51
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

«Калачев может играть еще лет пять как минимум»

1
  • 13.03.2017, 12:08
  • 20,561
Тимофей Калачев

Журналисты сравнили игру двух звезд белорусского футбола.

Белорусские журналисты Руслан Васильев и Сергей Канашиц обсудили игру Тимофея Калачева в матче против «Манчестер Юнайтед», пишет «Трибуна».

Васильев: После матча «Ростов» – «МЮ» сложилось впечатление, что Калачев может играть еще лет пять как минимум.

Канашиц: Глебу и Калачеву по 36 лет, но почему-то Александр уже лет 6 как едет с ярмарки, и все никак не доедет, а у Тимофея карьера все в рост и в рост.

Васильев: Зато Глеб сразу ее начал, заскочив на высочайший уровень. Ему было откуда ехать. Вспомни карьеру Сычева, на которую мы имели несчастье смотреть в белорусском чемпионате. Это такие организмы, такие физические возможности.

Я постоянно повторяю пример великого Россини, который штамповал гениальные оперы. Штамповал, штамповал, а потом раз и сказал: все я закончил. Причем ему было чуть более 30 лет. Глеб – это Россини, а Калачев – это Верди, который писал до последнего.

Вот мы долго говорим про Калачева, но как вспомнишь, как он играл в сборной, так хочется повеситься.

Канашиц: Лучше б и не приезжал ты хочешь сказать?

Васильев: Нет, просто почему-то не складывается. Вот Глеб играл и играл, а в сборной не мог самореализоваться, повести за собой команду. Боец Калачев, а в сборной его бойцовство вытекало в глупейшие красные карточки, конфликты. Какая-то несуразность в этом есть.


Мнение

Будем вместе, и Беларусь станет свободной
Будем вместе, и Беларусь станет свободной Евгений Афнагель
Потому что баста
Потому что баста Ирина Халип
Отступление перед народом
Отступление перед народом Виталий Портников
Сдайте Путина!
Сдайте Путина! Олег Кашин


Интервью

Андрей Санников: Судьба Беларуси будет решаться народом
Андрей Санников: Судьба Беларуси будет решаться народом
Юрий Хащеватский: Народ поднимается против шарлатана из Дроздов
Юрий Хащеватский: Народ поднимается против шарлатана из Дроздов
Богдан Яременко: Реакция украинской власти и общества на ложь БТ должна быть жесткой
Богдан Яременко: Реакция украинской власти и общества на ложь БТ должна быть жесткой
Дмитрий Бондаренко: К власти в Беларуси придут бывшие политзаключенные
Дмитрий Бондаренко: К власти в Беларуси придут бывшие политзаключенные