Теплая погода ожидается в Беларуси на этой неделе 13.03.2017, 12:21

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В Беларусь пришла настоящая весна.

Теплая неустойчивая погода ожидается в Беларуси на этой неделе, сообщила БелТА заместитель начальника службы метеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Светлана Рыбакова.

"В Беларуси сохранится повышенный температурный режим, а чередование областей повышенного атмосферного давления и фронтальных разделов обеспечит неустойчивый характер погоды", - сказала синоптик.

Погодные условия во вторник будет определять область повышенного давления. Обойдется без существенных осадков, ночью и утром возможен слабый туман. Температура ночью составит в основном от минус 3 до плюс 3 градусов, при ясном небе может подмораживать до минус 6 градусов. Днем воздух будет прогреваться, и температура достигнет 4-10 градусов тепла.

Среднесуточная температура останется на 3-6 градусов выше климатических показателей и будет больше соответствовать началу апреля. В среду и четверг под влиянием атмосферных фронтов погода ухудшится. В среду ночью по северо-западу, утром и днем на большей части территории страны пройдут кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Ночью и утром ожидаются слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 3 градусов, днем - 2-9 градусов тепла.

В четверг ночью преимущественно по восточной части, утром и днем на большей части территории страны пройдут небольшие кратковременные осадки (дождь, мокрый снег).

Ночью и утром ожидаются слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха ночью составит от минус 2 до плюс 3 градусов, днем - 2-8 градусов тепла.

В пятницу с ростом атмосферного давления погода улучшится, выглянет солнце и будет преимущественно без осадков. Лишь по северо-западу страны днем возможны небольшие кратковременные осадки (в основном дождь). Ночью ожидается слабый туман, на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха ночью составит от минус 5 до плюс 2 градусов. Днем будет 4-9 градусов выше нуля, по юго-западу - до плюс 11 градусов.

"К выходным очередная система фронтальных разделов ухудшит погоду", - отметила Светлана Рыбакова.

В субботу, 18 марта, ночью в северо-западных и центральных районах Беларуси ожидаются осадки (мокрый снег, дождь), днем на большей части территории страны пройдут дожди. Ночью прогнозируются слабые туман и гололед. Температура воздуха ночью составит от минус 2 до плюс 4 градусов, днем - 3-10 градусов тепла.

В воскресенье на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха ночью составит от минус 1 до плюс 5 градусов, днем - 3-10 градусов тепла.