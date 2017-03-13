«Белавиа» объявила конкурс на создание новой формы для экипажа 2 13.03.2017, 12:40

Фото: onliner.by

«Авиакомпания «Белавиа» объявила конкурс на разработку дизайна формы летного и кабинного экипажей авиакомпании.

Конкурс будет длиться до 14 апреля 2017 года. После профессиональное жюри отберет материалы для публикации на tut.by, где пройдет открытое интернет-голосование. Победителя конкурса определят представители авиакомпании из состава участников, получивших наибольшее количество голосов.

Победитель получит два билета по маршруту Минск — Милан — Минск (период путешествия — сентябрь 2017 года), а также два пригласительных билета на Неделю моды в Милане.

— После ребрендинга мы стараемся все больше вовлекать белорусов в развитие «Белавиа» и надеемся, что дизайнеры активно примут участие в конкурсе и продемонстрируют свое видение формы летного экипажа. На наш взгляд, сотрудничество такого плана позволит нам идти в ногу со временем, а молодым дизайнерам продемонстрировать свой потенциал, — рассказал генеральный директор «Белавиа» Анатолий Гусаров.

Напомним, в прошлом году компания начала ребрендинг — на новых самолетах «Белавиа» появился василек, компания также начала менять интерьер в салонах и другие элементы стиля.